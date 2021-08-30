В Японии выяснили источник примесей в вакцине Moderna

В Японии выяснили источник примесей в вакцине Moderna

Результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Твердые частицы, которые обнаружили в партии вакцины от коронавируса Moderna в Японии, могли быть частью пробок от флаконов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, пишет NHK.

Сотрудники ведомства получили доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается доставкой этой вакцины в Японию.

Также читайте В Японии начались испытания таблеток от COVID-19: как и сколько их употреблять

Согласно документу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

Представители министерства заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости приостанавливать программу вакцинации.

Напомним:

В Японии уже в шестой префектуре обнаружили примеси в вакцине Moderna. Во флаконе было найдено "крошечное черное вещество, что побудило префектуру приостановить прививки из партии, в которой был этот флакон".

Во флаконе было найдено "крошечное черное вещество, что побудило префектуру приостановить прививки из партии, в которой был этот флакон". В Японии два человека умерли после того, как получили прививки от коронавируса вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили твердые частицы. Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце через несколько дней после прививки второй дозой Moderna.

Новости мира: в Японии обнаружили посторонние примеси во флаконах с "Модерной"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку