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В Японии выяснили источник примесей в вакцине Moderna

В Японии выяснили источник примесей в вакцине Moderna

Associated Press

Результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Твердые частицы, которые обнаружили в партии вакцины от коронавируса Moderna в Японии, могли быть частью пробок от флаконов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, пишет NHK.

Сотрудники ведомства получили доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается доставкой этой вакцины в Японию.

Согласно документу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

Представители министерства заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости приостанавливать программу вакцинации.

Напомним:

Новости мира: в Японии обнаружили посторонние примеси во флаконах с "Модерной"

Новости мира: в Японии обнаружили посторонние примеси во флаконах с "Модерной"
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