Помогите Миланке преодолеть ДЦП

Ребенку нужна усиленная реабилитация.

ДЦП, микроцефалия, задержка психико-моторного развития — это диагноз 4-летней Миланки Шевченко.

О диагнозе дочери семья узнала, когда ей было 5 месяцев — врачи ошеломили, часть мозга крохи атрофировалось, поэтому чтобы дальше развиваться девочка и ее родные должны прилагать максимальные усилия.

«Мы каждый день боремся с этими страшными буквами" ДЦП "вдвоем. Каждый Миланин слог — это наша с ней победа, каждый взятый в руку предмет — победа, каждая секунда стоя — победа. Милана пока не ползает, не говорит, не ходит, пройденный путь в десяток реабилитаций, 200 часов занятий дома, десяток курсов массажа. И мы не сдадимся, ведь реабилитация, это единственный шанс, который приблизит нашу мечту ходить ножками», — рассказывает мама девочки.

Такие усилия не были напрасными и Милана смогла достичь успехов — она научилась сидеть до 10 минут сама, появились шаговые движения с поддержкой, научилась вставать на локоть полусидя. "Врачи очень ее хвалят, говорят, что только постоянная реабилитация даст результат и в будущем Милана сможет ходить, говорить ...", — рассказывает мама ребенка.

Но каждая реабилитация ставит перед мамой девочки еще одну непосильную ношу — собрать средства на оплату услуг специалистов. Десятки тысяч гривен стоит каждая реабилитация, а их в год нужно минимум три.

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Шевченко Леся

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