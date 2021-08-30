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Звезда сериала "Кухня" Артур Диланян умер на сцене во время спектакля

Звезда сериала "Кухня" Артур Диланян умер на сцене во время спектакля

Звезда сериала "Кухня" Артур Диланян умер на сцене во время спектакля

Артур Диланян / facebook.com/Артур Диланян

Артиста не стало 60-м году жизни.

Известный актер театра и кино Артур Диланян умер на сцене театра во время спектакля.

Об этом изданию ТАСС сообщила заместитель художественного руководителя Московского армянского театра Нелли Шахбазова.

"Это произошло вчера в Доме культуры ВДНХ. Он умер на сцене, на 22-й минуте спектакля "Кубик Рубика, или геометрия любви". Ни на что не жаловался, пел, шутил. Удар — и все. Играл на сцене комедию. Невозможно поверить", -рассказала женщина

Артур Диланян на съемках сериала
Артур Диланян на съемках сериала "Кухня" / facebook.com/Артур Диланян

Позже стало известно, что актер умер из-за острой сердечной недостаточности. Артуру Диланяну было 59 лет.

Отметим, что артист родился 9 сентября 1961 года. Проработал в театре почти 20 лет. Он сыграл яркие роли в таких фильмах, как "Дважды два", "Последний из Магикян", и сериалах "Кухня", "Воронины".

Напомним, недавно также умер американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский из-за болезни сердца. Мужчины не стало на 38-м году жизни.

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