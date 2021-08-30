Звезда сериала "Кухня" Артур Диланян умер на сцене во время спектакля

Артиста не стало 60-м году жизни.

Известный актер театра и кино Артур Диланян умер на сцене театра во время спектакля.

Об этом изданию ТАСС сообщила заместитель художественного руководителя Московского армянского театра Нелли Шахбазова.

"Это произошло вчера в Доме культуры ВДНХ. Он умер на сцене, на 22-й минуте спектакля "Кубик Рубика, или геометрия любви". Ни на что не жаловался, пел, шутил. Удар — и все. Играл на сцене комедию. Невозможно поверить", -рассказала женщина

Артур Диланян на съемках сериала "Кухня" / facebook.com/Артур Диланян

Позже стало известно, что актер умер из-за острой сердечной недостаточности. Артуру Диланяну было 59 лет.

Отметим, что артист родился 9 сентября 1961 года. Проработал в театре почти 20 лет. Он сыграл яркие роли в таких фильмах, как "Дважды два", "Последний из Магикян", и сериалах "Кухня", "Воронины".

Напомним, недавно также умер американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский из-за болезни сердца. Мужчины не стало на 38-м году жизни.

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