Умер украинский актер-гигант Игорь Вовковинский

Мужчины не стало на 38-м году жизни.

Самый высокий человек в мире, а также американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский умер из-за болезни сердца.

Его мама Светлана Вовковинская на своей странице в Facebook сообщила, что артиста не стало у одной из больниц США.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 в больнице из-за болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его посетили жена брата Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над своим племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине ", — написала Светлана.

Игорь Вовковинский вместе с мамой / igor2tall

Отметим, что Игорь Вовковинский родом из Винницкой области, но в возрасте семи лет он вместе с семьей переехал в США, чтобы сделать операцию по удалению опухоли, которая давила на гипофиз и выпускала в организм повышенное количество гормона роста.

Также в 2010 году он был признан самым высоким жителем США — 234,5 см, а позже его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, недавно также умер известный японский актер и мастер единоборств Сонни Чиба. Звезды кинолент "Уличный боец" и "Убить Билла" не стало на 82 году жизни.

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