На Донбассе боевики трижды открывали огонь: один боец погиб

На Донбассе боевики трижды открывали огонь: один боец погиб

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.

В течение этого периода, 22 августа, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Возле Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки террористы вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине вражеский беспилотник типа "Орлан-10" пересек линию разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный погиб.

На обстрелы оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь. О нарушении режима тишины сообщили представителям СММ ОБСЕ.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая сегодня прибыла в Киев с официальным визитом, подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

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