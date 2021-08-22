На Донбассе боевики трижды открывали огонь: один боец погиб

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.
В течение этого периода, 22 августа, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Возле Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинки террористы вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине вражеский беспилотник типа "Орлан-10" пересек линию разграничения.
В результате вражеского обстрела один военный погиб.
На обстрелы оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь. О нарушении режима тишины сообщили представителям СММ ОБСЕ.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая сегодня прибыла в Киев с официальным визитом, подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.