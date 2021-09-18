Печиво з яблуками і горіхами

Печиво з яблуками і горіхами

Випічка з яблуками гарна тим, що рецепти актуальні протягом усього року.

Якщо ви вже освоїли шарлотку, а також насипний і наливний пироги з яблуками, саме час стати до печива.

Процес замішування тіста для печива швидкий і легкий, а в результаті виходять дуже ніжні вироби з горіховим присмаком і ароматом кориці.

Інгредієнти:

3 яблука

350-400 г борошна

3 яйця

100 г цукру

100 г вершкового масла

100 г очищених волоських горіхів

1 чайна ложка розпушувача

0,5 чайної ложки меленої кориці

Приготування

Очищені яблука натерти на великій тертці, волоські горіхи подрібнити.

Яйця збити в піну, додати цукор і збивати до кремоподібного стану, після чого ввести розм'якшене вершкове масло і продовжувати збивання ще кілька хвилин.

У яєчно-масляну суміш поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем і вимісити до однорідності, після чого додати яблука, корицю і горіхи і акуратно перемішати.

Готове тісто викладати столовою ложкою на застелений пергаментом деко і випікати 15-20 хвилин за 200°С.

На замітку

Яблука використовуйте кисло-солодкі.

Норму закладання цукру міняйте відповідно до свого смаку і в залежності від кислоти яблук.

Крім кориці, для ароматизації тіста використовуйте ванільний цукор, а також лимонну або апельсинову цедру.

У тісто за бажання можна додати мак, родзинки або в'ялену журавлину.

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