Печиво з яблуками і горіхами

Випічка з яблуками гарна тим, що рецепти актуальні протягом усього року.
Якщо ви вже освоїли шарлотку, а також насипний і наливний пироги з яблуками, саме час стати до печива.
Процес замішування тіста для печива швидкий і легкий, а в результаті виходять дуже ніжні вироби з горіховим присмаком і ароматом кориці.
Інгредієнти:
- 3 яблука
- 350-400 г борошна
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 100 г очищених волоських горіхів
- 1 чайна ложка розпушувача
- 0,5 чайної ложки меленої кориці
Приготування
Очищені яблука натерти на великій тертці, волоські горіхи подрібнити.
Яйця збити в піну, додати цукор і збивати до кремоподібного стану, після чого ввести розм'якшене вершкове масло і продовжувати збивання ще кілька хвилин.
У яєчно-масляну суміш поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем і вимісити до однорідності, після чого додати яблука, корицю і горіхи і акуратно перемішати.
Готове тісто викладати столовою ложкою на застелений пергаментом деко і випікати 15-20 хвилин за 200°С.
На замітку
Яблука використовуйте кисло-солодкі.
Норму закладання цукру міняйте відповідно до свого смаку і в залежності від кислоти яблук.
Крім кориці, для ароматизації тіста використовуйте ванільний цукор, а також лимонну або апельсинову цедру.
У тісто за бажання можна додати мак, родзинки або в'ялену журавлину.
Читайте також: Насипний яблучний пиріг: рецепт тіста, яке не потрібно замішувати