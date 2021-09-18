Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі країни

Заходи проводять у межах навчань.

Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр".

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Зазначається, що до такого рішення прийшли в межах проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".

"Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - йдеться в повідомленні.

Командування закликало мешканців населених пунктів Чернігівської області не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ. "Всі заходи проводяться в межах навчань", - наголосили у пресслужбі.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко заявив про наміри закупити у Росії зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400. Їх можуть розмістити на білорусько-українському кордоні. Мінськ має намір закупити російських озброєнь на понад на $ 1 млрд.

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