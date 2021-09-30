Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты

Невакцинированным путешественника нужно предоставить один из трех документов.
Вакцинированы Украинские путешественники смогут свободно поехать в Северную Македонию.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.
Страна признала украинские свидетельства о вакцинации COVID-19. Непривитым туристам надо будет иметь при себе или справку о перенесенной болезни, отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антигены.
Следует заметить, что Шри-Ланка упростила правила въезда для полностью вакцинированных путешественников. С 1 октября тем, кто приезжает в островной страны, не нужно повторно сдавать ПЦР-тест. Впрочем, перед прилетом его же надо будет сделать. Если же с момента последней прививки не прошло двух недель, путешественнику надо будет сидеть на самоизоляции.
Напомним
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