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Ваня может получить более самостоятельное будущее благодаря вашей помощи

Ваня может получить более самостоятельное будущее благодаря вашей помощи

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Ваня может получить более самостоятельное будущее благодаря вашей помощи

Родители собирают средства на постоянные реабилитации.

Иван Абрамчук через неделю будет праздновать свой шестой день рождения, и его он проведет иначе, чем его ровесники, ведь мальчик еще не может даже самостоятельно ходить.

А все потому, что во время своего рождения малыш получил сложную травму, была асфиксия, ребенок сам не дышал, и это нанесло вред здоровью малыша, которую теперь приходится ему преодолевать с помощью квалифицированных специалистов. И все те навыки, которые даются его ровесникам от природы, приобретать тяжелым, болезненным и ежедневным трудом.

«Роды были очень сложные, ребенок получила травму, в результате чего была асфиксия. Мальчик был передан в реанимацию, там он впервые задышал и закричал. А после этого в первые сутки были судороги, после чего сын был введен в медицинский сон. В реанимации Иван провел 2,5 недели. После выписки был на постоянном контроле у врачей педиатра и неонатолога. До 3 месяцев ребенок развивался в соответствии с нормой, а в 4-5 месяцев наблюдалось отставание в развитии», — рассказывает с болью мама Иванка.

У ребенка медики констатировали ДЦП, поэтому родителям мальчика приходилось вместе с ним искать помощи у специалистов, чтобы сводить такой диагноз до минимума.

«После постоянной реабилитации ребенок самостоятельно старается ползать, сидеть, но пока не удается постичь до конца. Рекомендации врачей направлены на постоянную и длительную физическую и умственную реабилитации. Для обогащения наших навыков работы нам нужна постоянная реабилитация, которая стоит достаточно дорого их нужно проводить 5-6 раз в год. Наша семья исчерпала все ресурсы, поэтому мы обращаемся к ам за помощью и ко всем неравнодушным людям», — просит мама.

Реквизиты для помощи:

Приват Банк:

4149499151313887

Абрамчук Татьяна Николаевна

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