В Израиле в ДТП попал экскурсионный автобус: есть погибшие

В Израиле в ДТП попал экскурсионный автобус: есть погибшие

Автобус столкнулся с такси и внедорожником.

Масштабная автоавария с участием пассажирского автобуса произошла в Израиле.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.

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Авария произошла в регионе Галилея на севере страны. Автобус вез детей из экскурсионной поездки. Впрочем, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, а там столкнулся с такси и внедорожником. После столкновения автобус перевернулся на бок посреди дороги.

В ДТП погибли пьятероро людей. Четверо из погибших — это члены одной семьи: женщина с тремя детьми, которые ехали в такси. Пятый погибший — водитель автобуса. Кроме того, полсотни получили ранения.

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Как сообщалось, вблизи города Быдгощ на севере Польши слетел в кювет автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей. В результате ДТП пострадали четверо взрослых. Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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