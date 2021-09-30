В Израиле в ДТП попал экскурсионный автобус: есть погибшие

Автобус столкнулся с такси и внедорожником.
Масштабная автоавария с участием пассажирского автобуса произошла в Израиле.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.
Авария произошла в регионе Галилея на севере страны. Автобус вез детей из экскурсионной поездки. Впрочем, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, а там столкнулся с такси и внедорожником. После столкновения автобус перевернулся на бок посреди дороги.
В ДТП погибли пьятероро людей. Четверо из погибших — это члены одной семьи: женщина с тремя детьми, которые ехали в такси. Пятый погибший — водитель автобуса. Кроме того, полсотни получили ранения.
Как сообщалось, вблизи города Быдгощ на севере Польши слетел в кювет автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей. В результате ДТП пострадали четверо взрослых. Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.