В Ізраїлі в ДТП потрапив екскурсійний автобус: є загиблі

В Ізраїлі в ДТП потрапив екскурсійний автобус: є загиблі

Автобус зіткнувся з таксі та позашляховиком.

Масштабна автоаварія за участі пасажирського автобуса сталася в Ізраїлі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

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Аварія сталася в регіоні Галілея на півночі країни. Автобус віз дітей із екскурсійної подорожі. Утім, з невідомих наразі причин виїхав на зустрічну смугу, а там зіштовхнувся із таксі та позашляховиком. Після зіткнення автобус перекинувся на бік посеред дороги.

У ДТП загинули п'ятероро людей. Четверо із загиблих - це члени однієї родини: жінка з трьома дітьми, які їхали у таксі. П'ятий загиблий - водій автобуса. Крім того, пів сотні отримали поранення.

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Як повідомлялося, поблизу міста Бидгощ на півночі Польщі злетів у кювет автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку і вихователів. Унаслідок ДТП постраждали четверо дорослих. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їхній стан оцінюється як задовільний.

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