У Словенії поліція розігнала антиковідний мітинг: застосували водомети

У правоохоронців летіло каміння.

У Словенії поліція водометами розігнала мітинг антивакцинаторів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

У центрі міста зібралися близько десяти тисяч людей, обурених запровадженням карантинних обмежень. Зокрема, паспортів вакцинації.

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Люди також вшанували память 20-річної жінки, яка померла після щеплення препаратом Джонсон і Джонсон. Вакцину цього виробника призупинили для використання у Словенії до з'ясування обставин. Градус масових настроїв почав стрімко підвищуватися, люди скандували гасла проти обмеження свобод. Вгамовували натовп поліцейські за допомогою спецзасобів. Активісти у свою чергу кидали у них камінням та пляшки.

Як повідомлялося, масові протести проти обов’язкової вакцинації та запровадження COVID-паспортів відбулись у найбільших канадських містах: Торонто, Монреалі та Оттаві. Варто зазначити, що у більшості канадських провінцій без сертифікату про вакцинацію заборонено відвідувати масові заходи, спортзали, ресторани та кінотеатри.

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