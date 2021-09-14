У Канаді відбулися протести проти обов'язкової вакцинації та COVID-паспортів

Люди вимагають дати їм можливість самим вирішувати, чи потрібне їм щеплення.
Масові протести проти обов’язкової вакцинації та запровадження COVID-паспортів відбулись у найбільших канадських містах: Торонто, Монреалі та Оттаві.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.
Сотні мітингувальників збирались навпроти міських лікарень – жодних гасел не скандували, але тримали в руках плакати із вимогами до влади скасувати паспорти вакцинації і дати людям можливість самим вирішувати, чи потрібне їм щеплення від коронавірусу.
Варто зазначити, що у більшості канадських провінцій без сертифікату про вакцинацію заборонено відвідувати масові заходи, спортзали, ресторани та кінотеатри. До того ж щеплення обов’язкове для низки професій, зокрема медичних працівників та поліцейських.