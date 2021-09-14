В Канаде прошли протесты против обязательной вакцинации и COVID-паспортов

В Канаде прошли протесты против обязательной вакцинации и COVID-паспортов

Люди требуют дать им возможность самим решать, нужна ли им прививка.

Массовые протесты против обязательной вакцинации и введения COVID-паспортов прошли в крупнейших канадских городах: Торонто, Монреале и Оттаве.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Сотни митингующих собирались напротив городских больниц — никаких лозунгов не скандировали, но держали в руках плакаты с требованиями к власти отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим решать, нужны ли им прививки от коронавируса.

Стоит отметить, что в большинстве канадских провинций без сертификата о вакцинации запрещено посещать массовые мероприятия, спортзалы, рестораны и кинотеатры. К тому же прививки обязательны для ряда профессий, в частности медицинских работников и полицейских.

Новости мира: в крупнейших канадских городах прошли протесты против обязательной вакцинации

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