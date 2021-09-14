В Британії кокер-спаніель вибіг на поле під час матчу із крикету та забрав м'яч

Зрештою собаку вмовили повернути здобич, і матч поновився.

Грайливий кокер-спаніель ледь не зірвав матч із жіночого крикету в Британії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Собака вибіг на поле і, коли одна зі спортсменок зробила подачу, сприйняв це як запрошення до гри. Спаніель негайно спіймав м’яч і почав із ним тікати. А за ним – півкоманди. Зрештою собаку вмовили повернути здобич, і матч поновився.

Нагадаємо, у США під час матчу з футболу кіт упав із трибуни. Тварина зірвалася з верхнього ярусу трибуни і повисла над нижніми ярусами, вхопившись лапами за дріт. Через кілька секунд кіт впав вниз. На щастя, уболівальникам на нижньому ярусі вистачило часу, щоб розтягнути американський прапор для порятунку кота, який на нього і приземлилася.

Новини світу: в Британії кокер спаніель вибіг на поле під час матчу із крикету та забрав м'яч

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