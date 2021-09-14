MamaRika показала фігуру у бікіні через 1,5 місяці після пологів

MamaRika показала фігуру у бікіні через 1,5 місяці після пологів

Артистка має неймовірний вигляд.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно розповіла про стосунки з чоловіком після народження сина, продемонструвала фанам фігуру.

На сторінці в Instagram молода мама запостила декілька знімків, на яких позує у чорному бікіні. На фото артистка зображена через 1,5 місяці після пологів. Як зізналася зірка, лікарі їй нарешті після кесаревого розтину дозволили скупатися у басейні.

MamaRika у купальнику / instagram.com/mamarika_official

"Я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили - планую поступово вриватись", - повідомила артистка.

MamaRika у купальнику / instagram.com/mamarika_official

За словами MamaRika, аби їй привести своє тіло до ідеальної форми, їй залишилося скинути чотири зайвих кілограми. Проте наразі артистка також задоволена своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, раніше MamaRika розповіла про те, як відходила після кесаревого розтину. Знаменитість зізналася, що була дуже вражена тим, наскільки легко вона відновилася після операції.

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