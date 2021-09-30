В Словении полиция разогнала антиковидный митинг: применили водометы

У правоохранителей летели камни.

В Словении полиция водометами разогнала митинг антивакцинаторив.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.

В центре города собрались около десяти тысяч человек, возмущенных введением карантина. В частности, паспортов вакцинации.

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Люди также почтили память 20-летней женщины, которая умерла после прививки препаратом Джонсон и Джонсон. Вакцину этого производителя приостановили для использования в Словении до выяснения обстоятельств. Градус массовых настроений начал стремительно повышаться, люди скандировали лозунги против ограничения свобод. Утоляли толпа полицейские с помощью спецсредств. Активисты в свою очередь бросали в них камнями и бутылки.

Как сообщалось, массовые протесты против обязательной вакцинации и введения COVID-паспортов состоялись в крупнейших канадских городах: Торонто, Монреале и Оттаве. Стоит отметить, что в большинстве канадских провинций без сертификата о вакцинации запрещено посещать массовые мероприятия, спортзалы, рестораны и кинотеатры.

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