Венгрия открыла свои границы для украинцев: условия въезда в страну

Венгрия открыла свои границы для украинцев: условия въезда в страну

Для украинцев, пересекающих границу авиатранспортом, нужен ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Венгрия сняла ограничения о пересечении границы для украинцев. В частности, ужесточенные правила, которые ввели из-за распространения коронавируса, отменены с 7 августа 2021 года.

Об этом сообщают в МВД.

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"С 7 августа 2021 года граждане Украины могут пересекать украинскую-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, которая действует на территории Европы, финансовое обеспечение)", — говорится на сайте МИД.

Исключением пока является авиационный транспорт: дополнительно требуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее 72 часов в момент въезда. Также, как вариант, может быть украинский или венгерский сертификат о вакцинации против коронавируса (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

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А вот у тех, кто следует транзитом, могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

Напомним, с 30 июля по 20 августа Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

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