Эксперты прогнозируют рост цен на табак и алкоголь

Эксперты опасаются монополий.

Из-за ограничений продажи алкоголя и табачных изделий в магазинах и супермаркетах цены на эти товары могут существенно возрасти.

Об этом заявили эксперты в Европейской Бизнес Ассоциации, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Специалисты говорят, что оборудование отдельных торговых точек потребует значительных инвестиций. Это приведет к удорожанию легальной продукции и увеличение ценового разрыва между контрафактными и легальными товарами. Также станут возможные алкогольные монополии.

Все это сильно ударит по экономике страны, предостерегают эксперты Европейской Бизнес Ассоциаций. Они призывают нардепов не поддерживать соответствующий законопроект.

Как сообщалось, цены на молоко и молочные продукты в Украине "взлетят" вверх осенью 2021 года. Одной из причин роста стоимости этих продуктов может быть и рост инфляции в Украине. В этом году в стране зафиксирована значительная инфляция. И, если в Украину поступают импортные продукты, они не могут стоить дешевле, чем на внешних рынках.

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