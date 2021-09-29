Шри-Ланка отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Путешественникам нужен сертификат, подтверждающий прививки.
Министерство здравоохранения Шри-Ланки с пятницы, 1 октября, отменяет ПЦР-тестирование на COVID для туристов.
Об этом сообщает портал Colombo Рage.
Тест на коронавирус в международном аэропорту Бандаранаике или "Маттау Раджапакса" могут не сдавать путешественники, получили две дозы прививки. Для этого нужен сертификат на английском языке.
"Для непривитых туристов по-прежнему сохраняется требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии", — говорится в сообщении.
Тестирование путешественники могут сделать в аэропорту или в отеле. Затем необходимо 12 дней находиться на карантине. На выбор туристам будет предоставлено место для самоизоляции: отель-обсерватор или государственный карантинный центр.
Для въезда на Шри-Ланку также необходимо получить онлайн-визу и купить страховку.
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