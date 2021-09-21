Соединенные Штаты упростят правила въезда для жителей ЕС

Запрет действовал более года.

США и ЕС договорились отменить ограничения на поездки для вакцинированных европейцев.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 сентября.

Посол ЕС в Вашингтоне Ставрос Ламбриндис в Twitter написал, что ожидает, что решение об этом утвердят в ближайшее время.

Запрет на путешествия с ЕС Соединенные Штаты ввели в марте 2020 года. Это касалось и транзитных пассажиров. К примеру гражданам Украины в США тоже приходилось путешествовать в обход европейских аэропортов. В Еврокомиссии этот запрет давно требовали отменить, настаивали на его необоснованности.

Новости мира: США и ЕС договорились отменить ограничения на поездки для вакцинированных европейцев

Как сообщалось, США планируют ослабить ограничения на въезд в страну для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранцев. По прибытии всех иностранных граждан требовать доказательства прививки от коронавируса. Кроме того, им нужно будет иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за три дня до путешествия.

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