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Сполучені Штати спростять правила в'їзду для мешканців ЄС

Сполучені Штати спростять правила в'їзду для мешканців ЄС

Associated Press

Заборона діяла понад рік.

США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 вересня.

Посол ЄС у Вашингтоні Ставрос Ламбріндіс у Twitter написав, що очікує, що рішення про це затвердять найближчим часом.

Заборону на подорожі з ЄС  Сполучені Штати запровадили у березні 2020  року. Це стосувалось і транзитних пасажирів. Приміром громадянам України у США теж доводилось подорожувати в обхід європейських аеропортів. У Єврокомісії цю заборону давно вимагали скасувати, наполягали на її необґрунтованості.

Новини світу: США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців

Новини світу: США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців

Як повідомлялося, США планують послабити обмеження на в'їзд до країни для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземців. Після прибуття від усіх іноземних громадян вимагатимуть докази щеплення від коронавірусу. Окрім того, їм потрібно буде мати довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за три дні до подорожі.

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