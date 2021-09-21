Сполучені Штати спростять правила в'їзду для мешканців ЄС

Заборона діяла понад рік.

США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 вересня.

Посол ЄС у Вашингтоні Ставрос Ламбріндіс у Twitter написав, що очікує, що рішення про це затвердять найближчим часом.

Заборону на подорожі з ЄС Сполучені Штати запровадили у березні 2020 року. Це стосувалось і транзитних пасажирів. Приміром громадянам України у США теж доводилось подорожувати в обхід європейських аеропортів. У Єврокомісії цю заборону давно вимагали скасувати, наполягали на її необґрунтованості.

Новини світу: США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців

Як повідомлялося, США планують послабити обмеження на в'їзд до країни для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземців. Після прибуття від усіх іноземних громадян вимагатимуть докази щеплення від коронавірусу. Окрім того, їм потрібно буде мати довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за три дні до подорожі.

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