США відкриють кордони для COVID-вакцинованих туристів: подробиці

Мандрівники будуть звільнені від проходження карантину.

США планують послабити обмеження на в'їзд до країни для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземців.

Про це із посиланням на заяву координатора Білого дому з боротьби з коронавірусом Джеффрі Зінтса від понеділка, 20 вересня, повідомляє CNN.

За словами Зінтса, після прибуття від усіх іноземних громадян вимагатимуть докази щеплення від коронавірусу. Окрім того, їм потрібно буде мати довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за три дні до подорожі.

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За наявності усіх необхідних документів мандрівники будуть звільнені від проходження карантину.

Очікується, що нові правила почнуть діяти від початку листопада, що надасть агентствам і авіакомпаніям "час для підготовки".

Тим часом американські Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) планують видати наказ про відстеження контактів серед мандрівників.

Від авіакомпаній вимагатимуть впродовж 30 днів зберігати номери телефонів і електронні адреси пасажирів, які прибули до США, щоб їх можна було попередити про ризик зараження.

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"Це дозволить CDC, а також федеральним і місцевим представникам охорони здоров'я стежити за мандрівниками, які прибувають, і оточуючими їх людьми, на випадок, якщо хтось потенційно піддасться ризику COVID-19 та інших патогенів", - йдеться у повідомленні.

Раніше директорка Центрів США з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенскі заявила, що невакциновані від COVID-19 люди дедалі частіше стають причиною збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус. "Це перетворюється на пандемію невакцинованих", - висловилася вона.

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