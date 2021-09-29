Шрі-Ланка скасувала ПЛР-тести для вакцинованих туристів

Мандрівникам потрібний сертифікат, який підтверджує щеплення.

Міністерство охорони здоров'я Шрі-Ланки від п'ятниці, 1 жовтня, скасовує ПЛР-тестування на COVID для туристів.

Про повідомляє портал Colombo Рage.

Тест на коронавірус в міжнародному аеропорту Бандаранаїке або "Маттау Раджапакса" можуть не здавати мандрівники, які отримали дві дози щеплення. Для цього потрібний сертифікат на англійській мові.

"Для нещеплених туристів як і раніше зберігається вимога про проходження повторного ПЛР-тесту після прибуття", - йдеться у повідомленні.

Тестування мандрівники можуть зробити в аеропорту чи в готелі. Потім необхідно 12 днів перебувати на карантині. На вибір туристам буде надано місце для самоізоляції: готель-обсерватор або державний карантинний центр.

Для в'їзду на Шрі-Ланку також необхідно отримати онлайн-візу і купити страховку.

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