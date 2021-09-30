В России убили трех девушек, а квартиру подожгли

В России убили трех девушек, а квартиру подожгли

В полиции говорят, что погибшие были студентками.

В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщения о насильственной смерти трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По данным правоохранителей, 30 сентября на месте пожара в квартире жилого дома в городе Гай были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одно тело местной жительницы было с аналогичными повреждениями обнаружено во дворе дома.

По данным ТАСС, погибшим было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру.

"Это студентки местного образовательного учреждения", — уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Радик Галимов.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, следователи совместно с криминалистами проводят действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в Кемеровской области нашли тела двух 10-летних девочек, которые не вернулись домой из школы . В убийстве подозревают 41-летнего мужчину, который в день исчезновения детей покупал им сладости в магазине, а затем исчез с девушками в направлении гаражей.

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