В России рок-певицу нашли мертвой в ванной: что случилось

В России рок-певицу нашли мертвой в ванной: что случилось

Полиция инкриминирует дело как убийство.

Российскую солистку рок-группы Harley Анастасию Хорольскую нашли задушенной в ванной.

Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в городе Кыштым Челябинской области. По его словам, помощника спикера следственного управления СК России Владимира Шишкова, следователи в возбудили уголовное дело по статье "убийство".

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Тело 24-летней певицы в ванной комнате обнаружила ее бабушка. В ходе расследования полиция обнаружила, что гибель девушки носит криминальный характер. Причиной смерти могло стать удушение. Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к преступлению.

Как сообщает "Пятый канал", на теле рок-певицы были следы избиения. Кроме того, в квартире были открыты окна, исчез телевизор и ключи. По словам соседей, криков о помощи они не слышали.

Знакомый погибшей в интервью порталу 74.ru рассказал, что Хорольская выступала в арт-клубе с музыкантами. Также девушка вела свой блог в социальной сети TikTok.

Как сообщалось, звезда "Репутации" ушел из жизни в Мумбаи на 99-м году. Кумар попал в больницу 30 июня после жалобы на одышку. Он часто болел месяцами. В знаменитости осталась его жена, также звезда Болливуда Сайра Бану. У пары нет детей.

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