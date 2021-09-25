У Росії рок-співачку знайшли мертвою у ванній: що сталося

У Росії рок-співачку знайшли мертвою у ванній: що сталося

Поліція інкримінує справу як вбивство.

Російську солістку рок-групи Harley Анастасію Хорольську знайшли задушеною у ванні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався в місті Киштим Челябінській області. За словами, помічника речника слідчого управління СК Росії Володимира Шишкова, слідчі в порушили кримінальну справу за статтею "вбивство".

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Тіло 24-річної співачки в ванній кімнаті виявила її бабуся. Під час розслідування поліція виявила, що загибель дівчини носить кримінальний характер. Причиною смерті могло стати удушення. Правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетни до злочину.

Як повідомляє "П'ятий канал", на тілі рок-співачки були сліди побиття. Крім того, у квартирі були відчинені вікна, зник телевізор і ключі. За словами сусідів, криків про допомогу вони не чули.

Знайомий загиблої в інтерв'ю порталу 74.ru розповів, що Хорольська виступала в арт-клубі з музикантами. Також дівчина вела свій блог у соціальній мережі TikTok.

Як повідомлялося, зірка "Репутації" пішов з життя у Мумбаї на 99-му році. Кумар потрапив до лікарні 30 червня після скарги на задишку. Він часто хворів місяцями. В знаменитості залишилася його дружина, також зірка Боллівуду Сайра Бану. У пари немає дітей.

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