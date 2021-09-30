У Росії вбили трьох дівчат, а квартиру підпалили

У поліції кажуть, що загиблі були студентками.

В Оренбурзькій області слідчі порушили кримінальну справу після перевірки повідомлення про насильницьку смерть трьох осіб.

Про це повідомили в пресслужбі регіонального главку СК Росії.

За даними правоохоронців, 30 вересня на місці пожежі в квартирі житлового будинку в місті Гай були виявлені тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті. Ще одне тіло місцевої жительки було з аналогічними ушкодженнями виявлене у дворі будинку.

За даними ТАСС, загиблим було 17, 18 і 19 років, дівчата разом винаймали квартиру.

"Це студентки місцевого освітнього закладу", - уточнив старший помічник керівника СУ СК Росії по регіону Радик Галімов.

Наразі з'ясовуються обставини події, слідчі спільно з криміналістами проводять дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, в Кемеровській області знайшли тіла двох 10-річних дівчаток, які не повернулися додому зі школи. У вбивстві підозрюють 41-річного чоловіка, який в день зникнення дітей купував їм солодощі в магазині, а згодом зник з дівчатами у напрямку гаражів.

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