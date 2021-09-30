Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати

Невакцинованим мандрівника потрібно надати один із трьох документів.
Вакциновані українські мандрівники зможуть вільно поїхати до Північної Македонії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.
Країна визнала українські свідоцтва про вакцинацію COVID-19. Нещепленим туристам треба буде мати при собі або довідку про перенесену хворобу, негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антигени.
Слід зауважити, що Шрі-Ланка спростила правила в'їзду для повністю вакцинованих подорожувальників. Від 1 жовтня тим, хто приїздить до острівної країни, не потрібно повторно здавати ПЛР-тест. Утім, перед прильотом його таки треба буде зробити. Якщо ж від моменту останнього щеплення не минуло двох тижнів, мандрівнику треба буде сидіти на самоізоляції.
Нагадаємо:
- Правила в'їзду до країни для українських громадян від 18 вересня змінила Латвія.
- Румунія посилила правила в'їзду: українцям роз'яснили нові правила
- Фінляндія змінила умови в'їзду для українців: пускатимуть лише вакцинованих
- Чорногорія змінила правила в'їзду до країни