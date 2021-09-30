Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати

Невакцинованим мандрівника потрібно надати один із трьох документів.

Вакциновані українські мандрівники зможуть вільно поїхати до Північної Македонії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

Країна визнала українські свідоцтва про вакцинацію COVID-19. Нещепленим туристам треба буде мати при собі або довідку про перенесену хворобу, негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антигени.

Слід зауважити, що Шрі-Ланка спростила правила в'їзду для повністю вакцинованих подорожувальників. Від 1 жовтня тим, хто приїздить до острівної країни, не потрібно повторно здавати ПЛР-тест. Утім, перед прильотом його таки треба буде зробити. Якщо ж від моменту останнього щеплення не минуло двох тижнів, мандрівнику треба буде сидіти на самоізоляції.

Новини світу: Шрі-Ланка спростила правила в'їзду для повністю вакцинованих подорожувальників

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