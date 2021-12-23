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Не пускала жить отдельно: 18-летний парень убил мать кирпичом

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Не пускала жить отдельно: 18-летний парень убил мать кирпичом

Getty Images

Сын поругался с матерью, потому что хотел начать жить отдельно, а она его не пускала.

В Нижегородской области России 18-летний юноша убил 38-летнюю мать, которая была против его самостоятельной жизни.

Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома РФ. 

По словам полицейских, сын поругался с матерью, потому что хотел начать жить отдельно, а она его не пускала.

Во время ссоры парень нанес ей несколько ударов кирпичом по голове. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась. Затем он закопал тело матери на придомой территории.

Ранее сообщалось, что в России в сугробе нашли двух раздетых детей, один ребенок погиб.

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