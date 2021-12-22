В России в сугробе нашли двух раздетых детей: один ребенок погиб

Их мать заявила, что дети переохладились и погибли, ведь в доме сломался котел. Как дети оказались раздетыми в овраге — неясно.
В Саратовской области России двух замерзших детей нашли раздетыми в овраге в снегу.
Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Саратовской области.
Восьмилетний мальчик умер, а пятилетную девочку упели спасти. Ее на "скорой" госпитализировали в больницу.
Журналистам телегам-канала Baza удалось связаться с матерью детей. Она заявила, что дети переохладились и погибли, ведь в доме сломался котел.
"Я пыталась их отогреть одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились", — утверждает горе-мать.
Женщина говорит, что вынесла их на улицу и сбежала. Учителям позвонила и сказала, что сегодня ее сын не придет в школу. Директор школы заподозрил что-то неладное и позвонил горе-матери. Она ответила, что дети гуляют и бросила трубку.
Впрочем, остается неясным, как дети оказались раздетыми в овраге и почему женщина не сообщила в полицию о произошедшем и сбежала.
Женщину задержали. Отец детей, который не жил с семьей, сам приехал в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в России мужчина поджег свою бывшую, потому что принял ее за ведьму.
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