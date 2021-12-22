Когда очень хочется сладкого – полезные сладости существуют

Часто считается, что люди, придерживающиеся правильного питания, вообще не употребляют сладостей. Но и они могут полакомиться вкусненьким. Главное – подобрать полезное сладкое. А вот какие сладости полезны, ищите в материале ТСН.ua.

Овсяное печенье

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Здоровые сладости для правильного питания трудно представить без этого вкусного десерта. Овсяное печенье печется из овсяной муки, поэтому отличается высокой энергетической ценностью, большим содержанием клетчатки, жиров и углеводов.

Если вы выбираете между магазином и домашним вариантом, останавливайтесь на втором. Даже в полезные сладости, продающиеся в магазинах, часто добавляют слишком много сахара, а также сливочное масло, рафинированное масло, маргарин.

Хотя овсяное печенье считается полезным десертом, все же не следует съедать больше 1-2 штук в день. Дома к печенью можно добавить разные примеси: семечки, сушеную вишню, изюм.

Мармелад

Мармелад - полезные сладости / pixabay.com

Полезны ли такие сладости? Да, ведь в них содержится пектин – вещество, помогающее снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу желудка и вывести токсины из организма. Больше пектина в сливовом, яблочном и абрикосовом мармеладе. Ежедневно рекомендуется употреблять не более 20-30 грамм. При покупке обязательно обращайте внимание на склад. Если в нем слишком много разных Е, лучше выбрать другой вариант лакомства.

Зефир

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Зефир любят и взрослые, и дети. Но мало кто знает, что его можно отнести к полезным сладостям. В составе воздушных кусочков только сахар, сода, лимонная кислота, ванилин, вода и желатин. Так как в нем нет кулинарных жиров, зефир можно есть, если вы придерживаетесь правильного питания. Конечно, нужно следить за количеством лакомства. А также лучше приготовить зефир на дому, добавив в его состав только натуральные компоненты.

Желе и суфле

Это здоровые сладости без кулинарных жиров, а их общая калорийность невысока. К тому же при приготовлении используется желатин, положительно влияющий на здоровье сухожилий, мышц, связок. А еще желе улучшит кожу, добавить блеск ногтям и укрепит волосы. Если вы выберете желе или суфле из яблок, сможете не только полакомиться вкусностями, но и выведете из организма токсины.

Черный шоколад

Какие сладости полезны? Ешьте черный шоколад / pixabay.com

Его можно есть даже тем, кто придерживается правильного питания. Эти полезные сладости называют настоящим антидепрессантом. Они помогут снизить давление, укрепить сосуды, улучшить работу сердца. Но чтобы оказаться полезным, шоколад должен содержать не менее 72% какао-бобов. Рекомендуется употреблять 30 граммов, если вы ежедневно занимаетесь спортом или 15 граммов, когда ведете сидячий образ жизни.

Пастила

Эти полезные сладости производят из натуральных компонентов: сахара, яблок и яичного белка. Также в составе есть пектин, положительно влияющий на работу всего организма.

Мед

Соблюдая правильное питание, мед используют в качестве заменителя сахара. А еще он помогает улучшить метаболизм, препятствует отложению жиров. Потребляйте всего лишь 2 столовых ложки в день и вы увидите, что ваше самочувствие значительно улучшилось.

Сухофрукты и орехи

Полезные сладости: сухофрукты и орехи / pixabay.com

Сухофрукты помогают очистить кишечник, ведь содержат в своем составе большое количество клетчатки. Поэтому, если вы хотите добавить в свой рацион полезные сладости, курага, изюм, инжир, чернослив обязательно должны быть на столе. А вот самыми сладкими сухофруктами числятся финики. Орехи отличаются высокой калорийностью, поэтому могут использоваться в качестве перекуса. Но помните, можно потреблять не больше 20-30 г орехов.

Ягоды и фрукты

Прекрасной заменой конфетам на столе могут стать такие полезные сладости, как фрукты и ягоды. Однако следует помнить, что в некоторых из них содержится много калорий (бананы, хурма, виноград).

Батончики-мюсли

Их можно найти в каждом магазине, но рекомендуется внимательно читать состав этих полезных сладостей. В нем не должно быть много растительного масла и сахара. Такие продукты станут отличным перекусом и могут найти свое место на праздничном столе.