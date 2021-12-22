Коли дуже хочеться солодкого — корисні солодощі існують

Часто вважається, що люди, які притримуються правильного харчування, взагалі не споживають солодощів. Але й вони можуть поласувати смачненьким. Головне — підібрати корисне солодке. А ось які солодощі корисні, шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Вівсяне печиво

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Здорові солодощі для правильного харчування, важко уявити без цього смачного десерту. Вівсяне печиво печеться з вівсяного борошна, а тому відрізняється високою енергетичною цінністю, великим вмістом клітковини, жирів та вуглеводів.

Якщо обираєте між магазинним та домашнім варіантом, зупиняйтесь на другому. Навіть в корисні солодощі, які продають в магазинах, часто додають надто багато цукру, а також вершкове масло, рафіновану олію, маргарин.

Хоча вівсяне печиво вважається корисним десертом, все ж не варто з’їдати більше 1-2 штук на день. Вдома до печива можна додати різні домішки: соняшникове насіння, сушену вишню, родзинки.

Мармелад

Мармелад - корисні солодощі / pixabay.com

Чи корисні такі солодощі? Так, адже в них міститься пектин — речовина, яка допомагає знизити рівень холестерину в крові, поліпшити роботу шлунка та вивести токсини з організму. Найбільше пектину в сливовому, яблучному та абрикосовому мармеладі. Щоденно рекомендовано вживати не більше 20-30 грам. Під час покупки обов’язково звертайте увагу на склад. Якщо в ньому надто багато різних Е, краще вибрати інший варіант ласощів.

Зефір

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Зефір люблять і дорослі, і діти. Але мало хто знає, що його можна віднести до корисних солодощів. В складі повітряних шматочків лише цукор, сода, лимонна кислота, ванілін, вода і желатин. Так як в ньому немає кулінарних жирів, зефір можна їсти, якщо ви притримуєтесь правильного харчування. Звичайно, потрібно слідкувати за кількістю ласощів. А також ліпше приготувати зефір вдома, додавши до його складу тільки натуральні компоненти.

Желе та суфле

Це здорові солодощі без кулінарних жирів, а їхня загальна калорійність невисока. До того ж під час приготування використовується желатин, який позитивно впливає на здоров’я сухожиль, м’язів, зв’язок. А ще желе поліпшить шкіру, додають блиску нігтям та зміцнить волосся. Якщо ви оберете желе чи суфле з яблук, зможете не лише поласувати смаколиком, але й виведете з організму токсини.

Чорний шоколад

Які солодощі корисні? Їжте чорний шоколад / pixabay.com

Його можна їсти навіть тим, хто притримується правильного харчування. Ці корисні солодощі називають справжнім антидепресантом. Вони допоможуть знизити тиск, зміцнити судини, поліпшити роботу серця. Але щоб стати корисним, шоколад повинен містити не менше 72% какао-бобів. Рекомендовано вживати 30 грамів, якщо ви щоденно займаєтесь спортом, або 15 грамів, коли ведете сидячий спосіб життя.

Пастила

Ці корисні солодощі виготовляють з натуральних компонентів: цукру, яблук та яєчного білка. Також в складі є пектин, який позитивно впливає на роботу всього організму.

Мед

Притримуючись правильного харчування, мед використовують в якості замінника цукру. А ще він допомагає покращити метаболізм, перешкоджає відкладанню жирів. Споживайте всього лише 2 столові ложки на день і ви побачите, що ваше самопочуття значно поліпшилося.

Сухофрукти і горіхи

Корисні солодощі: сухофрукти і горіхи / pixabay.com

Сухофрукти допомагають очистити кишківник, адже містять в своєму складі велику кількість клітковини. Тому, якщо ви хочете додати в свій раціон корисні солодощі, курага, родзинки, інжир, чорнослив обов’язково повинні бути на столі. А ось найсолодшими сухофруктами вважаються фініки. Горіхи відрізняються високою калорійністю, тому можуть використовуватися як перекус. Але пам’ятайте, можна споживати не більше 20-30 грам горіхів.

Ягоди і фрукти

Чудовою заміною цукеркам на столі можуть стати такі корисні солодощі, як фрукти та ягоди. Проте варто пам’ятати, що в деяких з них міститься багато калорій (банани, хурма, виноград).

Батончики-мюслі

Їх можна знайти в кожному магазині, але рекомендується уважно читати склад цих корисних солодощів. В ньому не повинно бути багато олії та цукру. Такі продукти стануть чудовим перекусом та можуть знайти своє місце на святковому столі.