Камалія з чоловіком та двійнятами підкорила буковельські схили

Зірка поїхала відпочивати на Західну Україну.
Українська співачка Камалія вирішила перед новорічними святами поїхати до Буковеля.
Там виконавиця насолоджується зимовим відпочинком. Компанію знаменитості склали чоловік Мохаммад Захур та дві доньки: Арабелла та Мірабелла.
Зокрема, Камалія милується неймовірними гірськими краєвидами, робить різноманітні фото та навіть підкорює буковельські схили.
Так, у своєму Instagram зірка опублікувала серію знімків, де позує разом з сім'єю у лижному вбранні.
"Настав час згадати навички катання на лижах після річної перерви", - поділилася співачка.
До речі, Камалія навіть й пожартувала, що доньки настільки схожі між собою, особливо в однаковому вбранні, що складно їх розрізнити.
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