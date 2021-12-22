Украина получит дополнительный газ из Европы: пока только на 3 месяца

Украина получит дополнительный газ из Европы: пока только на 3 месяца

Ежесуточно в украинскую ГТС будет поступать до 8 млн кубометров газа из Венгрии.

С 1 января 2022 года Оператор ГТС Украины будет транспортировать природный газ из Венгрии. Соответствующее соглашение было заключено с венгерской газотранспортной компанией FGSZ.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа”, — подчеркнул он.

С учетом суточных мощностей транспортировки газа из Словакии (27 млн. кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину возрастет до 35 млн. кубометров в сутки.

Уже с 31 декабря трейдеры смогут забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый месячный аукцион состоится 17 января.

По словам Макогона, соглашение с венгерскими партнерами заключено на тестовые три месяца, но его надеются продлить с апреля 2022 года.

“Для меня лично самое важное в этом соглашении – это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину. Это шаг для усиления нашей безопасности”, – отметил он.

Напомним, спотовая цена газа в Европе продолжает расти и уже превысила отметку в $2000/тыс. куб. м после информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

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