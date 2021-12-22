Україна отримає додатковий газ із Європи: поки що лише на 3 місяці

Україна отримає додатковий газ із Європи: поки що лише на 3 місяці

Щодоби до української ГТС надходитиме до 8 млн кубометрів газу з Угорщини.

Від 1 січня 2022 року Оператор ГТС України транспортуватиме природний газ із Угорщини. Відповідну угоду було укладено з угорською газотранспортною компанією FGSZ.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

“Угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, що є найбільшим споживачем газу”, - підкреслив він.

Із врахуванням добових потужностей транспортування газу зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу до України зросте до 35 млн кубометрів на добу.

Уже від 31 грудня трейдери зможуть забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня.

За словами Макогона, угода з угорськими партнерами укладена на тестові три місяці, але її сподіваються продовжити від квітня 2022 року.

“Для мене особисто найважливіше в цій угоді - це створення для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, диверсифікація джерел постачання газу в Україну. Це крок для посилення нашої безпеки”, - зазначив він.

Нагадаємо, спотова ціна газу в Європі продовжує рости і вже перевищила позначку в $2000/тис. куб. м після інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

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