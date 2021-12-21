Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ після 1 травня 2022 року

Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ після 1 травня 2022 року

За словами очільника уряду, тарифи будуть переглянуті.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ наступного річного періоду, коли від 1 травня 2022 року закінчиться дія встановленої урядом фіксованої річної пропозиції.

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Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" 20 грудня.

Так, за його словами, ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року формуватиметься в залежності від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку.

"Цьогорічна ціна на газ (…) це річний ринковий продукт, зафіксований на один рік. Звичайно, на наступний річний період він буде переглянутий НАК "Нафтогаз" і формуватиметься залежно від того, якою буде динаміка ціни на газ на світовому ринку і скільки буде газу в Україні, як ми підніматимемо власний видобуток, а ми над цим працюємо", – заявив Шмигаль та додав, що уряд зробить усе можливе, щоб захистити як уразливих споживачів, так і населення загалом "з погляду ціни на газ".

"Завжди уряд має інструмент, як захистити населення від тих чи інших неринкових, монопольних або кризових впливів", – запевнив очільник Кабміну. Він також наголосив, що МВФ не вимагає від України підвищення цін на газ для населення.

Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.

Нагадаємо, Согласно постановлению НКРЭКУ № 572, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксированный" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая стоимость газа должна остаться до апреля 2022 года включительно. Более того, согласно документу, компания-поставщик не может повышать цену — только уменьшать.