Джонні Депп збирався втопити та спалити Ембер Герд – ЗМІ

Про це він говорив зі своїм другом, Полом Беттані.

Скандал між голлівудським актором Джонні Деппом та його ексдружиною Ембер Герд лише набирає обертів.

У Мережі оприлюднили особисте листування Деппа з його другом, актором Полом Беттані. До слова, вони збиралися вбити Ембер, пише Daily Mail.

Джонні хотів спалити акторку, на що Пол відповів, що вона надто гарна, тому краще її втопити. Актор на це сказав, що Герд краще втомити, а потім спалити.

"Давай втопимо її, а потім спалимо. А потім я тр**ну її, аби переконатися, що вона мертва", - написав актор.

Джонні Депп та Ембер Герд / Getty Images

До слова, Депп запевняє, що вони просто своєрідно жартували.

Цікаво те, що листування датується 2013 роком. Тоді Джонні та Ембер не були одружені. Ба більше, актори тоді навіть не зустрічалися.

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджує, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняє, що Ембер бреше.

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