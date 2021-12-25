Звинувачений у домаганнях Джеймс Франко виступить у суді у справі Деппа проти Герд

Адвокати з'ясовуватимуть, чи був у Джеймса роман з Ембер.
Відомий голлівудський актор Джеймс Франко, на адресу якого посипалося чимало звинувачень у сексуальних домаганнях, виступатиме у суді у справі Джонні Деппа проти Ембер Герд.
До слова, Джонні переконаний, що в його ексдружини був роман з Джеймсом під час знімання фільму "Аддеролові щоденники". Так, камери відеоспостереження зафіксували їх разом, коли вони виходили з будинку, в якому жили ексзакохані. Адвокати будуть з'ясовуватимуть, чи був у Джеймса роман з Ембер, пише Daily Mail.
Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджує, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняє, що Ембер бреше.
Також стало відомо, що про скандальне розлучення акторів знімуть документальний фільм.
За знімання стрічки взявся стримінговий сервіс Discovery+. До слова, на екрани вийдуть два епізоди фільму. За словами творців картини, глядачі зможуть прослідкувати точки зору обох акторів.
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