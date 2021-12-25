Звинувачений у домаганнях Джеймс Франко виступить у суді у справі Деппа проти Герд

Звинувачений у домаганнях Джеймс Франко виступить у суді у справі Деппа проти Герд

Адвокати з'ясовуватимуть, чи був у Джеймса роман з Ембер.

Відомий голлівудський актор Джеймс Франко, на адресу якого посипалося чимало звинувачень у сексуальних домаганнях, виступатиме у суді у справі Джонні Деппа проти Ембер Герд.

До слова, Джонні переконаний, що в його ексдружини був роман з Джеймсом під час знімання фільму "Аддеролові щоденники". Так, камери відеоспостереження зафіксували їх разом, коли вони виходили з будинку, в якому жили ексзакохані. Адвокати будуть з'ясовуватимуть, чи був у Джеймса роман з Ембер, пише Daily Mail.

Ембер Герд та Джеймс Франко / Associated Press

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджує, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняє, що Ембер бреше.

Джонні Депп і Ембер Герд / Getty Images

Також стало відомо, що про скандальне розлучення акторів знімуть документальний фільм.

За знімання стрічки взявся стримінговий сервіс Discovery+. До слова, на екрани вийдуть два епізоди фільму. За словами творців картини, глядачі зможуть прослідкувати точки зору обох акторів.

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