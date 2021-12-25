Обвиненный в домогательствах Джеймс Франко выступит в суде по делу Деппа против Херд

Обвиненный в домогательствах Джеймс Франко выступит в суде по делу Деппа против Херд

Адвокаты будут выяснять, был ли у Джеймса роман с Эмбер.

Известный голливудский актер Джеймс Франко, в адрес которого посыпалось немало обвинений в сексуальных домогательствах, будет выступать в суде по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд.

К слову, Джонни убежден, что в его экс-жены был роман с Джеймсом во время съемки фильма "Аддероловые дневники". Камеры видеонаблюдения зафиксировали их вместе, когда они выходили из дома, в котором жили экс-влюбленные. Адвокаты будут выяснять, был ли у Джеймса роман с Эмбер, пишет Daily Mail.

Эмбер Херд и Джеймс Франко / Associated Press

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак длился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Женщина утверждает, что Джонни наркоман, жестокий абьюзер и тиран. Депп в свою очередь уверяет, что Эмбер лжет.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Getty Images

Также стало известно, что о скандальном разводе актеров снимут документальный фильм.

За съемку фильма взялся стриминговый сервис Discovery+. К слову, на экраны выйдут два эпизода фильма. По словам создателей картины, зрители смогут проследить точки зрения обоих актеров.

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