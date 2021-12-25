Рики Мартин восхитил редким снимком с подросшей дочерью-красавицей

Девочке исполнилось три года.

В семье пуэрториканского поп-исполнителя Рики Мартина вчера, 24 декабря, был праздник.

Дочь артистка — Люсия Мартин-Йосеф – отмечала день рождения. Девочке исполнилось три годика. По случаю праздника, счастливый папа показал редкие снимки с подросшей дочерью-красавицей. Мартин позировал с Люсией возле морского побережья, а его любимый, Йосеф, тем временем фотографировал.

Рики Мартин с дочерью Люсией / instagram.com/ricky_martin

Кроме этого, папа трогательно поздравил свою кроху с праздником. Он отметил, что очень сильно любит свою дочь.

"У этой красивой девушки день рождения. Люсия Мартин-Йосеф — ты свет в моих глазах, мое вдохновение, моя мотивация. Ты – глава нашего дома, и нам это нравится. Я люблю тебя всем своим сердцем. Поздравляю мою дочь", — трогательно поздравил дочь Мартин.

Рики Мартин с дочерью Люсией / instagram.com/ricky_martin

Отметим, Люсия стала третьим ребенком в семье Рики Мартина и его мужа Джвана Йосефа. Также пара воспитывает сына Ренна и близнецов Маттео и Валентино.

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