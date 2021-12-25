На территории Украины планируют производить вакцину CoronaVac: где именно и когда

На территории Украины планируют производить вакцину CoronaVac: где именно и когда

Первую линию планируется запустить с февраля 2022 года.

На территории Украины планируется производить вакцину CoronaVac.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас две научные команды, которые работают над разработкой украинской вакцины: академика Сибирного и команда профессора Комиссаренко.

"Мы ожидаем, что в конце этого года они должны сделать отчет о том прогрессе, который у них есть, и на каком этапе у них разработка собственной вакцины. Но это фундаментальные исследования, которые обычно продолжаются несколько лет", — отметил Игорь Кузин.

Кроме того, по его словам, есть целый ряд инициатив со стороны частного сектора.

"Например, "Лекхим" инициировала по сути развертывание дополнительной промышленной линии на территории Украины, чтобы именно на территории страны производить вакцину CoronaVac. Она будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования. Такую линию планируется запустить с февраля 2022 года, сейчас ведутся монтажные работы, налаживание работы линии. После того, как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества. Если будет все нормально с этой линией, то мы ожидаем, что со второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях. Также "Лекхим" выступила с инициативой разработки собственной инактивированной вакцины по механизму действия, как и действует вакцина CoronaVac", — рассказал главный государственный санитарный врач.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда ожидать пика коронавируса в Украине в 2022 году.

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