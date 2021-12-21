Люди, которые после полной вакцинации подхватили коронавирус, имеют "супер иммунитет"

Заражение после вакцинации способствует усилению иммунного ответа.
Новое небольшое исследование показало, что вакцинированные против коронавируса, заразившиеся после этого COVID-19, могут иметь "супер иммунитет". У таких людей наблюдается огромный всплеск антител до 2000%.
Об этом пишут Metro, Independent со ссылкой на исследования, а также говорится в результатах в журнале Journal of the American.
В небольшом исследовании сравнивали 26 вакцинированных людей из Университета здравоохранения и науки Орегона в США, подхвативших коронавирус, с людьми, которые были вакцинированы, но не имели положительного результата. В группе, имевшей инфекции после вакцинации, наблюдается огромный всплеск антител до 2000%.
Исследование показывает, что каждое заражение после вакцинации способствует усилению иммунного ответа на следующие контакты даже с новыми вариантами вируса.
"Увеличение было значительным, до 1000%, а иногда и до 2000%, поэтому это действительно высокий иммунитет. Это почти "супер иммунитет", — сказал автор исследования Фикаду Тафессе, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии.
"Это одно из первых исследований, показывающее, что инфекция после вакцинации создает более сильный иммунитет, чем предыдущая инфекция или только вакцинация", — добавила врач Моника Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Пока не ясно, все ли полностью вакцинированные люди из исследования, заразившиеся после иммунизации, подхватили новый штамм Omicron или другой вариант.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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