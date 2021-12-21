Люди, которые после полной вакцинации подхватили коронавирус, имеют "супер иммунитет"

Люди, которые после полной вакцинации подхватили коронавирус, имеют "супер иммунитет"

Заражение после вакцинации способствует усилению иммунного ответа.

Новое небольшое исследование показало, что вакцинированные против коронавируса, заразившиеся после этого COVID-19, могут иметь "супер иммунитет". У таких людей наблюдается огромный всплеск антител до 2000%.

Об этом пишут Metro, Independent со ссылкой на исследования, а также говорится в результатах в журнале Journal of the American .

В небольшом исследовании сравнивали 26 вакцинированных людей из Университета здравоохранения и науки Орегона в США, подхвативших коронавирус, с людьми, которые были вакцинированы, но не имели положительного результата. В группе, имевшей инфекции после вакцинации, наблюдается огромный всплеск антител до 2000%.

Исследование показывает, что каждое заражение после вакцинации способствует усилению иммунного ответа на следующие контакты даже с новыми вариантами вируса.

"Увеличение было значительным, до 1000%, а иногда и до 2000%, поэтому это действительно высокий иммунитет. Это почти "супер иммунитет", — сказал автор исследования Фикаду Тафессе, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии.

"Это одно из первых исследований, показывающее, что инфекция после вакцинации создает более сильный иммунитет, чем предыдущая инфекция или только вакцинация", — добавила врач Моника Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Пока не ясно, все ли полностью вакцинированные люди из исследования, заразившиеся после иммунизации, подхватили новый штамм Omicron или другой вариант.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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