Не потеря обоняния и кашель: названо 5 признаков заражения "Омикроном"

Симптомы "Омикрона" отличаются от хорошо известной тройки.

Симптомы COVID-штамма Omicron, который может охватывать большее число людей, похоже, очень отличаются от той мутации, которая распространялась ранее. По словам экспертов из Южной Африки, где Omicron было впервые обнаружено, люди должны обратить внимание на пять признаков.

Об этом пишет The Metro.

Как отмечается, эти пять симптомов несколько отличаются от хорошо известной тройки "лихорадка, кашель и потеря обоняния". Первые отчеты показывают, что симптомы Omicron – это перщение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

В свою очередь, врач Анжелик Кутзи, глава Южноафриканской медицинской ассоциации, указала, что Omicron сейчас трактуется как "легкая болезнь". Но на самом деле это "другая картина во время госпитализации, особенно у непривитых".

Итак, пять симптомов, на которые следует обратить внимание:

Усталость Ночная потливость Першение в горле Сухой кашель Легкие боли в мышцах

Людей с тремя традиционными симптомами призывают сделать ПЦР-тест как можно скорее.

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Напомним, 13 декабря в СНБО предупредили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

В свою очередь, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко говорит, что в Украине есть риск новой вспышки коронавируса и две области имеют потенциально критическую ситуацию.

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