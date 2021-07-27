Как засолить семгу: домашний рецепт

Бутерброд с маслом и кусочком слабосоленой семги всегда будет прекрасным дополнением к завтраку, да и с праздничного стола такую закуску сметают в мгновение ока. Кроме того, это отличный полуфабрикат для суши и роллов.

Готовится соленая семга быстро и бесхлопотно от слова "вообще". Главное, выдержать сутки, пока она выстоится в холодильнике.

Ингредиенты:

0,5 кг семги

2 столовые ложки соли

1 столовая ложка сахара

Приготовление

Семгу вымыть и обсушить.

Соль соединить с сахаром и пересыпать этой смесью рыбу так, чтобы она распределилась по кусочкам равномерно.

Подготовленную семгу уложить в стеклянный контейнер, накрыть крышкой или затянуть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Если вы солите филе большим куском, его следует выдержать в холоде 1 сутки. Если же кусочки небольшие, для засола достаточно 12-15 часов.

На заметку

Таким способом можно солить не только семгу, но любую красную рыбу, например, форель, горбушу, кету.

Для засола покупайте готовое филе или брюшки семги. В таком случае вы избавите себя от необходимости чистить рыбу от шкуры и костей.

Соль используйте обычную, не йодированную или морскую.

Если хотите добавить рыбе легкую нотку пряного аромата, используйте несколько горошин черного и душистого перца или пару бутонов гвоздики.

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