В России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной

В России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной

Южный военный округ РФ вроде бы возвращает их в места постоянной дислокации.

В России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной после очередного сообщения Bloomberg о наращивании сил.

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Как сообщает "Эхо Москвы", военные возвращаются после учений на полигонах Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, а также оккупированного Крыма в свои постоянные пункты дислокации.

"Южный военный округ возвращает в места постоянной дислокации 10 тысяч солдат, которых перебрасывали, в том числе и к границе с Украиной. Они примерно месяц проводили полевые учения на полигонах в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

Напомним, с осени в западных СМИ начали появляться публикации о стягивании российских войск к границам Украины. Эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров – 143,5 тыс. На случай полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ – план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого учреждения или структуры.

В Кремле заявляют, что Российская Федерация перемещает свои войска на своей территории — это ее суверенное право.

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