Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной – Bloomberg

Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины "танки, артиллерию и системы ПВО".
Российская Федерация продолжает наращивать силы на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.
Об этом со ссылкой на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины "танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны".
В издании указывают, что хотя на фотографиях изображено ограниченное количество российских войск, "Россия сможет быстро и втайне укрепить силы", отправив большие формирования на поездах и самолетах.
По данным Совета безопасности и обороны Украины, в пределах 200 километров от границы нашего государства сосредоточено 122 тысячи российских военнослужащих.
Тем временем США призывают РФ отвести войска и "положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике" в отношении Украины.
Напомним, что по состоянию на 23 декабря вдоль наших границ находятся 52 батальонно-тактические группы РФ.
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