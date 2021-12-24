Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной – Bloomberg

Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной – Bloomberg

Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины "танки, артиллерию и системы ПВО".

Российская Федерация продолжает наращивать силы на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины "танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны".

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В издании указывают, что хотя на фотографиях изображено ограниченное количество российских войск, "Россия сможет быстро и втайне укрепить силы", отправив большие формирования на поездах и самолетах.

По данным Совета безопасности и обороны Украины, в пределах 200 километров от границы нашего государства сосредоточено 122 тысячи российских военнослужащих.

Тем временем США призывают РФ отвести войска и "положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике" в отношении Украины.

Напомним, что по состоянию на 23 декабря вдоль наших границ находятся 52 батальонно-тактические группы РФ.

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