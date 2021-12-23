Влад Яма поплавал наперегонки в бассейне с 6-летним сыном

Звезда поделился семейным селфи.

Сын украинского хореографа, судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы уже давно ходят в бассейн.

Впрочем, иногда и танцовщик может составить компанию своему 6-летнему Леону. К слову, на странице в Instagram звезда поделился забавным селфи с сыном, где они в купальных костюмах позируют на фоне бассейна, и рассказал интересную информацию. Оказывается, они с Леоном даже плавают наперегонки. Правда, Влад решил не говорить, кто побеждает. Возможно, Леон показывает отцу мастер-классы.

Влад Яма с сыном / instagram.com/vladyama_official

"Вроде только что родился, а уже наперегонки плаваем", — рассказал поклонникам Влад.

Кстати, недавно Леон праздновал свой день рождения. По этому случаю родители устроили ему громкое празднование. Они заранее забронировали ресторан, выбрали музыкантов и подготовили подарочек.

К слову, супруги решили вручить сыну конструктор. Впрочем, немного недосмотрели и купить игрушку для тех, кому больше 16 лет.

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