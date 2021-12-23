Влад Яма поплавав наввипередки в басейні з 6-річним сином

Зірка поділився сімейним селфі.

Син українського хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями вже давно ходить до басейну.

Втім, іноді й танцівник може скласти компанію своєму 6-річниму Леону. До слова, на сторінці в Instagram зірка поділився кумедним селфі з сином, де вони в купальному вбранні позують на тлі басейну, та розповів цікаву інформацію. Виявляється, вони з Леоном навіть вже й плавають наввипередки. Щоправда, Влад вирішив не говорити, хто перемагає. Можливо, Леон показує таткові справжні майстер-класи.

Влад Яма з сином / instagram.com/vladyama_official

"Ніби щойно народився, а вже навипередки плаваємо", - розповів прихильникам Влад.

До речі, нещодавно Леон відзначав свій день народження. З цієї нагоди батьки організували йому гучне святкування. Вони заздалегідь забронювали ресторан, обрали музикантів та підготували подаруночок.

До слова, подружжя вирішило вручити сину конструктор. Втім, трішки недогледіли та купити іграшку для тих, кому більше, ніж 16 років.

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