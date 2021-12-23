Дружина Влада Ями у мінібікіні грайливо випнула пружні сіднички

Обраниця танцівника похизувалася ідеальними формами.

Український хореограф та головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма нещодавно разом з родиною їздив відпочивати до теплих країн.

Хоч відпочинок вже й закінчився, та дружина знаменитості, Лілія, все ще згадує про свою чудову відпустку. Зокрема, у своєму Instagram кохана Влада поділилися доволі пікантною світлиною. На фото Лілія позує перед камерою в леопардовому мінібікіні.

Дружина Влада Ями в мінібікіні / instagram.com/liliya_yama

До слова, обраниця танцівника обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її стрункі форми. Так, Лілія доволі грайливо випнула на камеру пружні сіднички.

До речі, прихильники коханої Влада не змогли втриматися та написали їй чимало компліментів у приватні повідомлення. Лілія навіть не втрималася та найцікавіші показала. До слова, юзери зазначили, що в жінки гарна та приваблива зовнішність.

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